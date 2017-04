తమిళనాడు బంద్ సక్సెస్: కుట్రలు జరుగుతున్నాయని.. మండిపడిన బీజేపీ !

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరును వ్యతిరేకిస్తూ ప్రతిపక్షాలు తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంగళవారం బంద్ నిర్వహించారు. బంద్ ముసుగులో శాంతి భద్రతల విఘాతానికి కుట్రలు జరుగుతున్నాయని బీజేపీ మండిపడింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 11:08 [IST]

English summary

The one-day strike called by opposition leaders for farmers, affected normal life across Chennai as shops downed shutters and vehicles remained off the roads.