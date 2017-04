బంపర్ ఆఫర్: బెంగుళూరులో పనిచేసే టెక్కీలకు ఎక్కువ వేతనాలు

అత్యధిక వేతనాలు బెంగుళూరులో పనిచేసే టెక్కీలకు అత్యధిక వేతనాలు అందుతున్నాయి. అందుకే టెక్కీలు బెంగుళూరు బాట పడుతున్నారు. దేశంలో ఎక్కువ జీతాలు బెంగుళూరులో పనిచేసే టెక్కీలకు అందుతున్నాయని ర్యాండ్ స్టడ్ సర

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Companies in India’s Silicon Valley pay more money than those in any other city in the country, with IT professionals receiving the biggest pay-cheques, a new survey by HR consulting firm Randstad shows