పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు, ఆందోళనలకు ఉద్యోగసంఘాల పిలుపు, చివరిరోజుల్లో బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత ఏర్పడినసమస్యలను పరిష్కరించాలని , ఈ విషయంలో తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని కోరుతూ బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చారు. డిసెంబర్ 28 ,29, వచ్చే ఏడాది జనవరి 2,3 తేదిల్లో

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

all india bank employees association (AIBEA) and all Indiabank officers association (AIBOA) have given a call for demonstration against the problems that various banks and their employees are facing due to demonetisation.the agitational programmes that they plan to undertake include demonstrations on December 28, followed by the unions addressing a letter to Union Finance Minister Arun Jaitley on December 29, the two bank unions said. The union members also plan to demonstrate over the issue on January 2 and 3, 2017