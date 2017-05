బాధ్యతాయుతమైన పదవీ ఉండి సిగ్గుమాలిన పని చేశారు ఆ ప్రజాప్రతినిధి. ఏకంగా పోర్న్ చిత్రాలనే సామాజిక మాధ్యమాలలో ఒకటైన వాట్సప్ ద్వారా వివిధ గ్రూపులకు పంపించాడు.

English summary

The pornographic pictures posted to a WhatsApp group by Belagavi MLC Mahantesh Kavatagimath (BJP) on Tuesday evening were much discussed across the district.