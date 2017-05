బాలికపై కరాటే మాస్టర్ లైంగిక దాడి: బెంగళూరులో చెట్టుకు కట్టేసి దుమ్ములేపేశారు !

ఇంటిలో ఒంటరిగా ఉన్న తన భార్య మొదటి భర్త కుమార్తె మీద (సవతి కుమార్తె) మీద ఓ కామాంధుడు లైంగిక దాడి చెయ్యడంతో స్థానికులు దేహశుద్ది చేసి పోలీసులకు అప్పగించిన సంఘటన బెంగళూరు నగరంలోని బెళ్లందూరు పోలీస్ స్టే

English summary

Bengaluru, Bellandur police has arrested a man, who has sexually assaulted a minor girl.