కౌగిలించుకోనా?: రోడ్డుపై అమ్మాయిల్ని అడిగాడు, ఐదు గంటల్లో అరెస్ట్

ఇద్దరు అమ్మాయిల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన యువకుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మిమ్మల్ని కౌగిలించుకుంటాను.. అని వారిని సదరు యువకుడు అడగడం గమనార్హం.

English summary

The Bengaluru police arrested a man accused of sexual harassment foiling his attempts to abscond.