శశికళే చంపింది: వీడిన మర్డర్ మిస్టరీ!.. ఆధారాలివే!

కి కప్ బోర్డులో శవాన్ని పెట్టి టేప్ అందించారు. రక్తం మరకలు అంటుకున్న దుస్తులను డ్రమ్ లో పెట్టి మూత వేశారు. కొద్దిరోజులకు కప్ బోర్డు నుంచి తీవ్ర దుర్వాసన రావడంతో.. ఇల్లు వదిలి పారిపోయారు.

English summary

The discovery of the decomposed body of an elderly woman, which was found stuffed in a closet on May 7 at her home in Kengeri, had shocked Bengaluru. The police now suspect that the 75-year-old Shanthakumari was killed by her daughter, Shashikala and grandson Sanjay,