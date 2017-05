రూ. 46 కోట్లు బ్లాక్ మనీ సీజ్: మాజీ కార్పొరేటర్ బాంబు నాగ తమిళనాడులో అరెస్టు !

పాతనోట్లు రద్దు అయిన తరువాత దాదాపు రూ. 46 కోట్ల విలువైన (పాత రూ. 1,000, రూ. 500 నోట్లు) ఇంటిలో పెట్టుకుని వాటిని కొత్తనోట్లుగా మార్చడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బెంగళూరు మాజీ కార్పొరేటర

English summary

Bengaluru former Corporator Bomb Naga and two sons arrested in Tamil Nadu.