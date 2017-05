మద్యం మత్తులో బీభత్సం: బస్సును ఛేజ్ చేసి భర్తను దించి తుపాకీతో కాల్చేసింది

పూటుగా మద్యం సేవించిన ఓ మహిళ.. ఆమె బారినుంచి తప్పించుకుని బస్సు ఎక్కిన తన భర్తను ఛేజ్‌చేసి పట్టుకుని, బస్సు దించేసి తుపాకీతో కాల్చేసింది. అంతేగాక, అడ్డుకునేందుకు వచ్చిన అక్కడివారిని తుపాకీతో భయభ్రాంతు

English summary

A woman shot her husband as he drove their SUV down Hosur Road around 5pm on Friday. As the man, shot thrice in his abdomen, stumbled out and jumped into a BMTC bus to escape, she took the wheel of the SUV and chased down the bus.