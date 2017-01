బెదిరింపు ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది: చివరికి ప్రాణమే పోయింది

తల్లిదండ్రులను బెదిరించాలనుకున్న ఓ యువతి వారి కళ్ళెదుటే ఆత్మహత్య నాటకం ఆడబోయి, అనుకోకుండా అది నిజమవడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన ఇది.

English summary

In a freak incident, an 18-year-old girl studying pursuing a pre-university course, died when she tried to fake a suicide in front of her parents by hanging. The incident took place in Byatarayanapura on Wednesday evening.