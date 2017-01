కర్నాటక రాజధాని బెంగళూరులో డిసెంబర్ 31వ తేదీన రాత్రి అమ్మాయిలను వేధించిన ఘటన పైన మంత్రి శివకుమార్ శుక్రవారం నాడు స్పందించారు.

English summary

Bengaluru mass molestation issue been blown out of proportion, says Karnataka energy minister.