ఐటీ రాజధాని బెంగళూరులో కొత్త సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంగా జరిగిన కీచక పర్వానికి సంబంధించి పోలీసులు 12 మందిని అరెస్టు చేశారు.

English summary

Bengaluru police have detained suspecious people for their involvement in incident which took place in Kammanahalli on January 1st night. Two youth molested a young woman when she was walking alone in a empty road. This incident is captured in cctv.