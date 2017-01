బెంగళూరు భార్య ప్రియుడి కాల్చివేత: వీడిన మిస్టరీ!

భార్య పైన అనుమానంతో న్యాయవాది అమిత్ కేశవ్ మూర్తిని షూట్ చేసిన కేసులో మిస్టరీ వీడుతోంది. భార్యపై అనుమానంతోనే షూట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

A day after 34-year-old advocate Amith Keshavamurthy was shot inside his friend's car near Hessaraghatta in Bengaluru, police on Saturday arrested realtor Gopalakrishna and his son Rajesh G for the murder and recovered the .32 pistol used in the crime.