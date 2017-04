జైల్లో మానసిక ఒత్తిడి, తీవ్ర ఆవేదనతో వున్న శశికళ షుగర్ (చక్కెర) స్థాయిలు 440కు పెరిగినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. జైలుకు వెళ్లిన శశికళ 75 రోజుల్లో దాదాపు 14 కిలోలకు పైగా బరువు తగ్గినట్లు సమాచారం.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 10:28 [IST]

English summary

Bengaluru Parappana Agrahara Central jail: VK Sasikala Natarajan health condition is very bad ?. Panneerselvam's faction for the party's two-leaf election symbol, which was eventually frozen by the Election Commission.