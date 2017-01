బెంగుళూరులో మరో లైంగిక దాడి: ఇద్దరు బాలికలను బలవంతంగా..

ఇద్దరు బాలికలతో పాటు ఓ మహిళను జనావాసం లేని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లిన ఓ వ్యక్తి వారిపై లైంగిక దాడికి యత్నించిన ఘటన ఒకటి తాజాగా వెలుగుచూసింది.

English summary

A schoolgirl was allegedly molested by a pervert in Vyalikaval police limits on Tuesday evening.