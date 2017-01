రూ. 25 లక్షల విదేశీ నగదు సీజ్: మాఫియా డాన్ శిష్యుడా ?

అక్రమంగా విదేశీ నగదు దుబాయ్ దేశానికి తరలించడానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తిని రెవెన్యూ శాఖ ఇంటలిజెన్స్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని భత్కల్ ప్రాంతానికి చెందిన మహమ్మద్ ఫరూఖ్ (51) అనే వ్యక

English summary

The currencies included US dollars,British pounds, Euros, UAE dinars, Saudi Riyals and Qatari riyals. Thetotal value of the currencies are pegged at Rs 25.07 lakh.