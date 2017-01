కృష్ణుడు వేషధారణలో బీహర్ మంత్రి, కొత్త సంవత్సర వేడుకలు

కృష్ణుడి వేషధారణలో ఆర్ జె డి చీఫ్ లాలూ తనయుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కృస్ణుడి వేషధారణలో కొత్త సంవత్సర వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

English summary

rjd chief lalu prasad son tejpratap yadav plays flute dressed as krishna to celebrate new year