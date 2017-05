దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బిల్కిస్ బానో అత్యాచారం కేసులో దోషులకు మరణదండన విధించాలన్న సీబీఐ పిటిషన్‌ను బాంబే హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. అయితే, ఈ కేసులో 11 మందికి కింది కోర్టు విధించిన యావజ్జీవ శిక్ష

Story first published: Friday, May 5, 2017, 13:11 [IST]

English summary

The Bombay High Court on Thursday upheld the conviction and life imprisonment of 12 people in the Bilkis Bano gang rape case while setting aside the acquittal of seven persons including policemen and doctors. The court also dismissed an appeal filed by CBI seeking death penalty for three of the convicts.