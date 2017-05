భారతదేశం, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నుడు, మైక్రోసాఫ్ట్‌ అధినేత బిల్‌గేట్స్‌ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తాను ‘కనీసం ఏడాదికి ఒకసారైనా భారత్‌కు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా’

Subscribe to Oneindia Telugu

Indian Prime Minister @narendramodi put a spotlight on a subject that most of us would rather not even think about: https://t.co/oUX40Igi6G pic.twitter.com/mJnCwhbo4U

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:01 [IST]

English summary

The world's richest man, Bill Gates, was recently in India and has posted several videos and pictures from his visit. His most recent share from his time in India is a picture of him riding in an auto around India Gate. However, what's even more wonderful than the picture itself is the Microsoft co-founder's tweet accompanying it. "I try to visit India at least once a year.