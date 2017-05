రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ముగిశాకే యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాజీనామా!..

అధిష్టానం ఆదేశాలతో రాష్ట్రపతి ఎన్నికల తర్వాతే వీరు రాజీనామా చేయనున్నారు. వీరితో పాటు యూపీ డిప్యూటీ సీఎం కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల తర్వాతే రాజీనామా చేయనున్నారు.

English summary

Even as its top leadership began discussions on a presidential candidate, the BJP has decided to delay the election of two of its chief ministers to their respective assemblies so as not to lose out on a single vote in the presidential election in July.