బీజేపీది దొడ్డిదారి: తమిళ రాజకీయాలపై నగ్మా సంచలనం

తమిళనాడు ప్రజల గోడు పట్టించుకోవడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సిద్ధంగా లేవని మండిపడ్డారు.

All India Mahila Congress general secretary and former actor Nagma , on Thursday, alleged that the BJP is attempting a "back-door entry" into the state.At a press briefing, she referred to the "problems in AIADMK ", on the ongoing tussle between the two party factions.