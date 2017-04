అద్వానీజీ! కష్టకాలంలో మీకు అండగా ఉంటాం: అమిత్ షా

బీజేపీ మీ వెంటే ఉంటుందని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా పార్టీ అగ్రనేత లాల్ కృష్ణ అద్వానీకి చెప్పారని తెలుస్తోంది. ఇటీవల బాబ్రీ కేసులో అద్వానీ, ఉమా భారతి, మురళీ మనోహర్ జోషిలపై కుట్ర కేసును తిరగదోడ

English summary

Amit Shah, the BJP's president, has reportedly reassured veteran LK Advani that "the party is with you" after the Supreme Court said the 89-year-old will be tried on more serious charges for his alleged role in the 1992 demolition of the Babri Masjid mosque in Ayodhya.