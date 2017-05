ఈవీఎంలపై ఇలా..: కేజ్రీ పార్టీ చెప్పిన బ్రేకింగ్ న్యూస్, బీజేపీ ఆందోళన

ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో మంగళవారం ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్, నీటి కుంభకోణంపై రగడ చోటు చేసుకుంది. ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ చేయవచ్చునని ఏఏపీ నేత సౌరభ్ భరద్వాజ్ వ్యాఖ్యానించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Saurabh Bhardwaj speaks says he has done engineering and had 10 years of experience in the field. Says he knows how embedded systems and softwares function.