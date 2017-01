డాక్టర్లను తరిమి తరిమి కొట్టిన బీజేపీ ఎంపీ (వీడియో)

తన తల్లికి సరైన వైద్యం చెయ్యలేదని ఆరోపిస్తూ ఉత్తర కన్నడ జిల్లా బీజేపీ ఎంపీ అనంత్ కుమార్ హెగ్డే ఇద్దరు డాక్టర్లను తరిమి తరిమి కొట్టారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. అడ్డు వచ్చిన ఆసుపత్రి సిబ్బంది మీద దాడి చేశారు.

English summary

BJP’s Uttara Kannada MP Anant Kumar Hegde allegedly assaulted doctors and staff of a private hospital in Sirsi on Monday night.