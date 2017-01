పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మధ్య రాజకీయ వైరం ఉద్రిక్తంగా మారింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

West Bengal Chief Minister and TMC chief Mamata Banerjee called for an emergency meeting on Tuesday following the arrest of her party’s senior leader Sudip Bandopadhyay in connection with the Rose Valley scam.