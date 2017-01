స్వంత నియోజకవర్గంలో ములాయంకు చెక్ సాధ్యమేనా,సంక్షోభం బిజెపికి కలిసివస్తోందా

ములాయం సింగ్ స్వంత అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పాగా వేసేందుకు బిజెపి కసరత్తు చేస్తోంది. పార్టీలో నెలకొన్న సంక్షోభ పరిస్థితులు తమకు కలిసివచ్చే అవకాశాలున్నాయని ఆ పార్టీ భావిస్తోంది.

English summary

bjp plan to win jashwanth nagar assembly segment in uttar pradesh assembly segment, in 2014 parliament elections except moinpuri parliament segment bjp won all mp seats.