అన్నాడిఎంకె సంక్షోభం: బిజెపితో టచ్ లోకి, పట్టుకోల్పోయిన చిన్నమ్మ

అన్నాడిఎంకెలో తాజాగా చోటుచేసుకొన్న పరిణామాలు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం వర్గానిదే పై చేయిగా కన్పిస్తోంది.శశికళ ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించిన పన్నీర్ సెల్వం పార్టీ నుండి శశికళ కుటుంబాన్ని బయటకు పంపేలా

English summary

BJP planning for extend in Tamil Nadu state, it is utilises Aiadmk crisis for extend party, some of Aiadmk leaders touch with Bjp leaders.