ఎంపీ అరెస్ట్ కు నిరసన చర్య: పశ్చిమ బెంగాల్ లో బీజేపీ ఆఫీసుకి నిప్పు

పశ్చిమ బెంగాల్ లోని హుగ్లీలో బీజేపీ కార్యాలయానికి బుధవారం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నిప్పంటించారు.

English summary

The BJP's office in Hooghly, West Bengal was today set on fire allegedly by workers of the Trinamool Congress (TMC), ANI reported. This is the second time in the last two days that a BJP office in West Bengal has been attacked.