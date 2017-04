బీజేపీ కుట్ర!, తమిళనాడులో ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చేందుకే..: కుష్బూ

ప్రస్తుత అనిశ్చితి నుంచి గట్టెక్కి తమ రాజకీయ ఉనికిని కాపాడుకునేందుకు అన్నాడీఎంకె పార్టీ బీజేపీతో కూటమి ఏర్పరుచుకున్నా.. ఆశ్చర్యపోవాల్సిందేమి లేదని కుష్బూ అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress leader, tamil actress Khusbhoo alleged that Bjp is doing conspiracy for president's rule in Tamilnadu