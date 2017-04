"ఇది మోడీ వేవ్ కాదు, ఈవీఎం వేవ్!.. ఢిల్లీ విజయం వెనుక ట్యాంపరింగ్"

'బీజేపీకి లభించిన ఈ విజయం మోడీ వేవ్ కాదు.. ఈవీఎం వేవ్' అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఎవరికి ఓటేసినా బీజేపీకే ఓటు పడేలా ఈవీఎంలను ట్యాంపర్ చేశారని ఆరోపించారు.

English summary

The AAP on Wednesday termed the BJP’s victory in the Delhi municipal polls as a result of alleged tampering of EVMs.