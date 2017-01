3 నెలలకోసారి రక్తదానం.. 40 యేళ్ళుగా: సుప్రీం చీఫ్ జస్టిస్ ఖెహర్ గురించి తెలియని నిజం

దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన జస్టిస్ జగదీష్ సింగ్ ఖెహర్ బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు

English summary

Blood donor every 3 months, for over 40 years: In new CJI JS Khehar’s bio, unwritten fact