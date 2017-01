పండగవేళ విషాదం: పడవ బోల్తా, 19 మంది మృతి

బీహార్ రాజధాని పట్నాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. పట్నా వద్ద గంగా నదీ తీరం సమీపంలో ఓ పడవ మునిగిపోయింది. ఈ ఘటనలో 19 మంది మృతి చెందారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

About 40 persons were on board the boat which was coming to Ranighat in Patna from Sabalpur diara (riverine) on the other side of River Ganga after watching kite flying.