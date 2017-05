బాంబు భయంతో బెంబేలేత్తిన నటి ఖుష్బూ: ట్వీట్ ఇలా..

తన నివాసంలో బాంబు పెట్టినట్లు ఫోన్ రావడంతో సినీ నటి ఖుష్బూ బెంబేలెత్తిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమె తనకు ఏమీ కాలేదని ట్వీట్ చేశారు.

English summary

Khusbhoo tweeted "Friends..I m dng fine..thank u 4 all the love n concern..Police r investigating the bomb threat at my residence..wl spk aftr investigation"