కారు కొన్నారా, నోటీసులు అందుకొంటారు

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత కార్లు కొనుగోలుచేస్తే ఆదాయపు పన్నుశాఖ నుండి నోటీసులు అందే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 8వ, తేదికి ముందు కార్లు కొనుగోలుచేసినట్టుగా రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉందని ఆదాయపు పన్నుశ

English summary

the income tax department has issued notice to car dealers asking them to provide details of all those who booked car after demonetasion.