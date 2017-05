పురోహితుడి వేద మంత్రోచ్చరణల నడుమ వివాహ తంతు కొనసాగుతుండగా.. వరుడి నోటి నుంచి 'మద్యం' వాసన రావడం వధువు పసిగట్టింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Drinking alcohol and going for his wedding proved costly for a bridegroom in Bihar on Friday.