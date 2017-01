ఆ వీడియో ఏంటయ్యా..?: వివరాలు కోరిన ప్రధాని కార్యాలయం

సరిహద్దు భద్రతా దళాలకు దయనీయమైన ఆహారం అందిస్తున్నారంటూ ఓ బీఎస్ఎఫ్ జవాను ఫేస్ బుక్ లో పోస్ట్ చేసిన వీడియోపై చివరికి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం జోక్యం చేసుకుంది.

English summary

The Prime Minister's office finally stepped in on the BSF jawan's controversial video and asked the Home Ministry for reports about the accusations of poor quality of food being served to the jawans.