జియోకు షాక్: 3 కొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించిన బిఎస్ఎన్ఎల్, ఉచిత వాయిస్ కాల్స్, డేటా

రిలయన్స్ జియో ఇస్తోన్న ఆఫర్లతో తన కస్టమర్లను ఇతర నెట్ వర్క్ ల వైపుకు వెళ్ళకుండా అడ్డుకొనేందుకుగాను బిఎస్ ఎన్ ఎల్ కొత్త ఆఫర్ ను ప్రకటించింది.రూ.395, రూ.333. రూ.349లతో కొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించాయి.

English summary

BSNL announced three new plans in the price range of Rs. 333 to Rs. 395, offering benefits like 3GB data per day and unlimited calling.