దళితులు, ముస్లింలే లక్ష్యంగా బిఎస్ పి టిక్కెట్ల పంపిణీ,సమాజ్ వాదీకి ఆమె చెక్ పెడతారా ?

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిఎస్ పి అధినేత్రి మాయావతి వ్యూహత్మకంగా అడుగులువేస్తోంది.సమాజ్ వాదీ పార్టీలో చోటుచేసుకొన్న సంక్షోభ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా ఉన్న ఓటర్లను.

English summary

bsp targeted muslim, dalit votes in uttrar pradesh assembly elections. bsp releaased around 300 members list for contest candidates in assembly election, half of the candidates from muslims and dalits.