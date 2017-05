జాక్ పాట్: రూ.6.5 కోట్లు లాటరీలో గెలుచుకొన్న కేరళ మహిళ

దుబాయ్ లో 28 ఏళ్ళపాటు పనిచేసి వచ్చిన ఓ టీచర్ కు జాక్ పాట్ దక్కింది. ఓ లాటరీలో ఆమెకు ఏకంగా 6.5 కోట్లను గెలుచుకొంది. దుబాయ్ నుండి వచ్చిన తర్వాత ఆమె ఈ డబ్బులను గెలుచుకొంది.

English summary

Bumper offer to indian lady Shanti acthutan kutti. She got 6.5 crore lottery prize. Shanti worked as a teacher in Dubai past 28 years. recently she came India.