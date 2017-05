‘ఓలా’ ఢమాల్! లాభాలు పెరిగినా.. నష్టాలు మూడింతలు! తీవ్ర పోటీయే కారణమా?

దేశీయ దిగ్గజ ట్యాక్సీ అగ్రిగేటర్ ఓలా మూడు రెట్లు పడిపోయి, భారీ నష్టాలను మూటగట్టుకుంది. వేతనాలు, మార్కెటింగ్, టెక్నాలజీలపై పెట్టిన వ్యయాలు అత్యధికంగా ఉండటంతో ఓలా నష్టాల బారినుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది.

English summary

Mumbai: India’s leading taxi aggregator Ola reported a threefold increase in losses at Rs 2,313.6 crore for the year that ended March 31 2016, on the hand of increased spending on salaries, marketing and technology. Ola which is engaged in a battle with global rival Uber has been burning money on discounting rides for passengers while paying drivers hefty sums.