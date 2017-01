పన్నీరుకు చుక్కలు: శశికళతో 17మంది మంత్రులు, సీఎం దిశగా..

తమిళనాడులో.. ముఖ్యంగా అన్నాడీఎంకేలో రాజకీయాలు రంజుగా మారాయి. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి చేపట్టిన శశికళ.. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పీఠం దిశగా పావులు కదుపుతున్నారు.

English summary

Call For 'Chinnamma' Sasikala Natarajan As Chief Minister Begins In Party.