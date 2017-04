'సుఖేష్' గురించి విస్తుపోయే నిజాలు: ఇన్ని ఆస్తులా?..

17ఏళ్ల వయసు నుంచే సుఖేష్ నేరాల చిట్టా మొదలైందని, అప్పట్లో కాంట్రాక్టు పనులు ఇప్పించడంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించి.. ఓ కేసులో ఇరుక్కున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

English summary

The Delhi Police on Monday arrested Sukesh Chandrasekar, the alleged middleman who struck a Rs 50-crore deal with AIADMK leader TTV Dinakaran to help influence the war over the party’s election symbol of “two leaves”. Police also seized Rs 1.5 crore and a BMW and a Mercedes car from him.