ఫిబ్రవరి వరకు కరెన్సీ కష్టాలు కొనసాగే అవకాశం,కొత్త ఐదువందల నోట్లు వస్తే కష్టాలు తప్పేవి

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేందుకు ఫిబ్రవరి చివరి వారం పట్టే అవకాశం ఉందని బ్యాంకు అధికారులు చెబుతున్నారు. కొత్త ఐదువందల రూపాయాల నగదు నోట్లు పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్ లోకి వస్త

the ongoing cash crunch will normalise by the end of Februray.With the demoentisation announcement, over 80 percent of the currency in circulation was taken back into the banking system. It’s important to get it replaced to make people feel comfortable,