కొత్త ఏడాది తీపి కబురు!: ఏటీఎంలో రూ.4,500 తీసుకోవచ్చు

పెద్ద నోట్ల రద్దు అనంతరం నుంచి నగదు కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు ఊరట కలిగించే వార్త ఇది. ఒక రోజులో ఏటీఎం నుంచి రూ.4,500 డ్రా చేసుకోవచ్చు.

English summary

The RBI has decided to increase the cash withdrawal limit from ATMs to Rs 4,500 per day from the present Rs 2,500 with effect from January 1.