కశ్మీరీ లోయలో పట్టు సాధించేందుకు దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ అనుసరిస్తూ వచ్చిన పరోక్ష యుద్ధం నిర్విఘ్నంగా సాగుతూనే ఉన్నది. సరిహద్దుల ఆవల నుంచి జిహాదీలను పంపుతూ నిత్య మారణ హోమం స్రుష్టిస్తున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India Today has come up with clinching evidence of Pakistan's state and non-state actors, including Hafiz Saeed, choreographing anarchy through their agents in the Kashmir Valley.