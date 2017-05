చిదంబరం, కార్తీ ఇళ్లలో సీబీఐ సోదాలు.. 16 చోట్ల తనిఖీలు, 'నా గొంతు వినిపించకుండా'

కేంద్ర మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ నేత చిదంబరం, ఆయన తనయుడు కార్తీ నివాసాల్లో సీబీఐ (సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్) సోదాలు నిర్వహిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 9:24 [IST]

English summary

The CBI has conducted raids at the residence of former union minister P Chidambaram and his son' house in Chennai. The CBI has raided 16 different locations.