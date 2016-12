ఆ బ్యాంకులో 266 కోట్ల నగదు స్వాధీనం, ఆ డబ్బు ఎవరిది ?

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత కేరళలోని మల్లాపురం కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో నవంబర్ 8 నుండి 10వ, తేది వరకు సుమారు 266 కోట్ల నగదు డిపాజిట్ అయింది.

English summary

a massive seizure amounting nearly 266 crore was made on wednesday at mallapuram co operative bank in kerala.it was found that the deposits were made in the bank without any valid documents. it was also discovered that the huge amount of money flowed in to the bank between nov 10 to 14.