మాజీ టిటిడి సభ్యుడు శేఖర్ రెడ్డి మరో రెండు కేసులు నమోదుచేసిన సిబిఐ

మాజీ టిటిడి సభ్యుడు శేఖర్ రెడ్డితో పాటు ఆయన ఇద్దరు సన్నిహితులపై మరో రెండు కేసులను సిబిఐ నమోదు చేసింది.

English summary

cbi has registered two more cases against former ttd board member sekhar reddy, his associates k.srinvasulu and K.Prem Kumar in connection with two instances of cash seizures by the income-tax department in which new Rs 2,000 notes worth Rs 8 crore and Rs 1.63 crore were seized.