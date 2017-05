బెంగళూరులో హుక్కా బార్ నిర్వహిస్తున్న కన్నడ హీరో అరెస్టు!

బెంగళూరు: నియమాలు ఉల్లంఘించి హుక్కా బార్ నిర్వహిస్తున్న కన్నడ నటుడితో పాటు 7 మందిని బెంగళూరు సీసీబీ పోలీసులు చంద్రాలేఔట్ లో అరెస్టు చేశారు. ముద్దు మనసే అనే కన్నడ సినిమాలో హీరోగా నటించిన అరుణ్ గౌడను అరెస్టు చేశామని మంగళవారం సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఎస్. రవి చెప్పారు.

బెంగళూరు నగరంలోని చంద్రాలేఔట్ లోని హెచ్ పి పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో చార్ కోల్ కేఫ్ అనే హుక్కా బార్ నిర్వహిస్తున్నారు. నియమాలు ఉల్లంఘించి బహిరంగంగా హుక్కా బార్ నిర్వహిస్తున్నారని సమాచారం అందుకున్న బెంగళూరు సీసీబీ పోలీసులు దాడి చేశారు.

Hooka bar raided in Chandra layout, secured 7 persons and seized Rs.2250/-, 5 hooka stands, 2 coal stand and different flavours. pic.twitter.com/4gUFfG8RXs