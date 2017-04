దూసుకొచ్చిన మృత్యువు: 30అడుగుల దూరంలో ఎగిరిపడి తల్లీకూతురు మృతి (వీడియో)

మృత్యువు ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. ఇంటి నుంచి బయటికెళితే.. తిరిగి ఇంటికి వచ్చే వరకూ మనుషుల ప్రాణాలకు గ్యారంటీ లేకుండా పోయింది. ఇటీవల కాలంలో చోటు చేసుకుంటున్న ప్రమాదాలతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.

English summary

A horrific CCTV footage from Pune has captured a speeding car mowing down five persons - two of them children -- who were waiting to cross a road. The impact is so great that two of them get thrown more than 30 feet away. Two others get dragged under the vehicle. Three-year-old Isha Vishwakarma died on the spot.